Üle Euroopa toimuvad põllumeeste protestid, millesarnast lähiminevikust ei mäleta. Teemad, mis ajavad põllumehi maanteedele või asfalti üles kündma, on samad, mis mõjutavad nende (vaimset) tervist.

Deutsche Wellega jagas oma mõtteid kirikuõpetaja, kellega kohalikud põllumehed muremõtteid jagavad ja kelle endagi poeg on farmer. Need olid teravalt tuttavad: 10–15 põlvkonda peres olnud talu sulgeja olla on ühele inimesele muserdav koorem.