Mahetalu sulgemine toob avalikkuse ette mure põllumeeste vaimse tervisega

Tegutsemistahet nulli viiv stress pole vaid Viljandimaa mahetalumehe mure, sarnases olukorras on tuhanded toidutootjad üle Euroopa. Eestimaa Talupidajate Keskliidu juhatuse liige Kerli Ats, kes on ka Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee liige, tõdes, et sealgi on põllumajandustootjate vaimne tervis viimasel ajal tähelepanu all. “Kui vaatame, mis toimub Euroopas, siis frustratsiooni, pahameelt ja läbipõlemist on kõikjal tunda,” lausus ta. Olukord on tootjate jaoks muutunud nii keeruliseks, et nad ei teagi enam, kuidas jätkata.

Igapäevamured kasvasid üle pea

Pajumäe lugu on lühidalt järgmine: 2018 valmis uus meierei, ent vahepealsed kriisid tõid kaasa ootamatu kulude kasvu ja kõik ei läinud päris nii, nagu alguses plaanitud. Jäi puudu edasisest investeerimisvõimalusest uue lauda ja tehnika tarbeks, mis selle järele aga karjub. “On näha, et pikalt ei ole võimalik niimoodi jätkata,” ütles Veidenberg ja lisas, et kuigi praegu saavad kõik arved ja palgad makstud, tundub arvue vaadates mõistlik lõpetada praegu nii, et ei pea kogu vara pankadele laiali jagama, vaid talu jääb füüsiliselt alles.

See kõik aga koormab talupidajat vaimselt ning tekib tugev stress. “Ma olen 15 aastat seda siin teinud, panustanud meeletult ja sellel kõigel on ka just nagu oluline panus ühiskonda, aga see käib läbi suure vaeva ja tulemuseks on ots otsaga kokkutulemine. Enda arvates majandan ju nii hästi kui saan,” tõstis Veidenberg esile.