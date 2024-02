Märtsis on valgust rohkem ja päevased külmakraadid asenduvad soojematega, öösel võib veel külmetada, aga see ongi kevad. Juba võib hakata toas aknalaual köögiviljataimi ette kasvatama, samuti tasub ajatada rohelist värsket salatimaterjali, ka võib valguse kätte tuua mõned varajase kartuli mugulad.

Seemnete külviaeg arvutatakse selle järgi, millal tekib võimalus taimed alalisele kasvukohale istutada. Kiirustada ei tasu, sest ülekasvanud ja väljaveninud ettekasvatatud taimed annavad väiksema ja kehvema saagi.

Mida külvata

Märtsi algul on viimane aeg alustada tomati-, paprika-, juurselleri-, baklažaani-, füüsali- ja porrulauguseemnete külvi. Nende taimede ettekasvatamiseks kulub 50–60 päeva. Kasvumullaks on soovitatav valida külvimuld, sest seal on kõik vajalik seemnete idanemiseks ja noorte taimede kasvuks. Nimetatud taimede seemneid võib soovi korral hoida üheprotsendises kaaliumpermanganaadi lahuses paarkümmend minutit, seejärel loputada puhta veega ja kuivatada. Kui pakendis on värvilised seemned, siis need on puhitud ja neid leotada ei tohi.

Seemned külvake turbatablettidesse, kassettidesse või väikestesse taimepottidesse. Külvikastidesse külvid on töömahukad, sest hiljem on vajalik taimi pikeerida. Porrulauguseemneid võiks kassetti külvata paarikaupa, sest täiskasvanud taimed kasvavad hästi ka koos. Mõte on selles, et porrulaugu ebavarred ei kasva suurteks ja poolikut ebavart ei pea säilitama.

Külvimuld võiks olla käe­soe ja külve niisutatakse eelsoojendatud veega (25 kraadi), külve võib katta külvimulla, liiva või vermikuliidiga. Selleriseemned on soovitatav katta väga õhukeselt, sest nad on valgusidanejad. Külvide idanemiseks on vajalik soojus 20–25 kraadi, seega on soovitatav need katta kattelooriga, ajalehtede või mõne muu sooja hoidva materjaliga. Kate tuleb iga päev korraks eemaldada, sest liigne niiskus ei mõju seemnetele hästi ja võib tekkida hallitus. Kui on majas puupliit, siis võite külvikastid asetada jahtuvale pliidile.