Turuinfot koguv Maaelu Teadmuskeskus jagab hinna ja varude andmeid Euroopa Komisjoniga

Eesti toidutootja on sisuliselt hinnavõtja ja igasugune turuolukorra muutus avaldab sektorile mõju. Siiski, Euroopa Liidu ühisel turul on kokku lepitud poliitikamehhanismid, et stabiliseerida suuremaid turu kõikumisi. Seetõttu on liikmesriikidel kohustus ja huvi seirata põllumajandusturgudel toimuvat ning kogutakse kokkulepitud põllumajandussaaduste hindu.