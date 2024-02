Veiko Uri: lageraie tagab metsade tõhusama uuendamise

„Olen erinevate metsatöödega, nii raiumise, hooldamise kui istutamisega, kokku puutunud juba varajasest noorusest. Oma metsas toimetamine on puhkuse vorm, suurepärane lõõgastus ja ühtlasi füüsiline koormus nädalavahetustel. Aastaid kestev metsa kasvatamise protsess selle sõna otseses tähenduses on nauditav,” rääkis Uri.

Sõidan mööda Eestit ja näen kõikjal metsa kasvamas, aga ümberringi kuulen, et kohe on kõik metsast lagedaks raiutud. Mida teie näete?

Kuid kahtlemata on raied Eestis pikalt kestnud metsasõja üks olulisemaid teemasid, kus eri poolte arvamused eelkõige raiemahtude kohta lahku lähevad. Palju või vähe on suhtelised mõisted ja ega sel vaidlusel lõppu paista, kuna huvirühmade vaated ja väärtushinnangud on niivõrd erinevad.

Meie maastikud pidevalt muutuvad ajas sõltuvalt peamiselt inimtegevusest või tegevusetusest. Pool sajandit tagasi domineerisid paljudel praegustel metsaaladel põllumajandusmaastikud. Kui praegu on meil metsamaad 2,3 miljonit hektarit, siis umbes 60 aastat tagasi oli vaid 1,4. See on küll kulunud jutt, aga oluline osa meie praegustest metsadest on tekkinud pärast teist maailmasõda ja on jõudnud-jõudmas küpsesse ikka, mis mõjutab raieküpsete metsade olemit ja seeläbi raiemahte.