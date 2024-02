Tervisele kasulik tatar on ka hea maheväetis

Huvitaval kombel peetakse tatart teraviljaks, ent taim on hoopis oblikate ja rabarberi sugulane. Tatra viljaks on seevastu aga pähkel. Ta on üheaastane rohttaim, 15–50 cm kõrge. Õitseb juulist septembrini. Vili on kastanpruun, kolmekandiline, teravate kantidega, algul läikiv, pärast läiketu.