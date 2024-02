Eesti vanim kalur: „Poes müüakse uputatud kala.”

Viimsis Püünsi külas elav Udo Remmelgas tunnistas, et on elu jooksul väga suure hunniku kala püüdnud, mille eest on teda suisa Nõukogude Liidus tunnustatud. Härrasmees on justkui elav entsüklopeedia. Ta räägib ligi sajandipikkust kalurilugu, mis algas kaugel Eesti ajal, elas üle nii teise maailmasõja kui ka pika ja kõleda Nõukogude aja ning on otsapidi tagasi vabas Eestis.