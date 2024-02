Viinamäeteol on 4,5 keeret, kõrgust 30–50 mm ja laiust 32–50 mm. Tema koda on vurrkannuline, seega on koja kõrgus ja laius peaaegu ühes suurusjärgus. Suurima kojaga viinamäetigu ei ole meil just väga arvukas. Kes teda siiski teab, tunneb ja näinud on, siis just tema suur ja atraktiivne koda on see, mis talle kuulsust toonud ja loonud ning mille abil ta end söödikute eest kaitseb.