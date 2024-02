Lihatööstus hakkab tootmises kasutama tehisintellekti

„Toiduainetööstuste jaoks on tootmise digitaliseerimine möödapääsmatu, kui me soovime laieneda välisturgudele, optimeerida oma kulusid ning muuta tootmine efektiivsemaks,“ põhjendas Nõo Lihatööstuse tegevjuht Ragnar Loova tehisintellekti katsetamist nende ettevõttes. Projekti tulemusi on oodata aasta lõpuks.