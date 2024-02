Vaata, keda tunnustati sel aastal ministeeriumi kuldse ja hõbedase teenetemärgiga

„Täna saame tänada ja tunnustada neid inimesi, kes tegutsevad iga päev selle nimel, et kõikjal Eestis oleks võimalik elada ja et meie toidulaual jätkuks kvaliteetset kodumaist toitu,“ ütles regionaalminister Madis Kallas. „Oma teadmiste, tegude ja pühendumusega on nad andnud suure panuse meie riigi heaolusse ja arengusse.“

„Regionaalpoliitikal ja toidutootmisel on ühiskonnas täita väga oluline roll. Igapäevaselt ei teadvusta me tihti, kui tihedalt on need valdkonnad seotud meie julgeoleku ja vabadusega,“ sõnas Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi kantsler Marko Gorban. „Julgeolek algab sellest, et meil on elu igas Eestimaa nurgas ja et toit on meie inimeste laual.“