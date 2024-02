Looduskalender ⟩ Liigaastal püsiti vagusi kodus

Kes männimetsa päikeseküljele jalutama satub võib märgata pohlavarrele ukerdavat lapsuliblikat. Veel ei ole soojust ja kuivust nii palju, et nad lendu läheksid ja selle talvitunu kevadtervitust tuleb oodata vähemalt kaks kuud, aga nad on olemas. Just päikesest on praegu puudus. Tegelikult on viimastel päevadel rohkem paistnud isegi suur kollane täiskuu, aga sellegi ette tikuvad suured vihmapilvemassid.