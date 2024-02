Komisjon arutab avalikul istungil põllumehi koormava bürokraatia vähendamist

Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Liisa Pakosta ütles, et põllumeestel on praegu rasked ajad. „Kliimamuutused, Ukraina sõda ja üldine ebakindlus koos üha kasvavate aruandlusnõuetega teeb maarahva elu raskeks. Euroopa Liit tahab vähendada bürokraatliku koormust vähemalt neljandiku võrra. Riigikogus peame otsustama, kuidas Eesti põllumehi kõige tõhusamalt aidata,“ lisas ta.

Euroopa Liidu asjade komisjoni liikme Rain Epleri sõnul viisid üle-Euroopalised protestid lõpuks Euroopa Liidu juhtorganitesse kohale sõnumi, et nii bürokraatia kui rohepöörde eesmärkidega on mindud liiale. „Põllumehed nii Eestis kui teistes liikmesriikides on selgelt välja öelnud, et Euroopa toidutootmise konkurentsivõimet ei tohi hävitada. Nüüd on avanenud võimaluse aken, kus ka Eesti saab selgelt ja jõuliselt oma seisukohad välja öelda. Loodan, et reedese istungi tulemusena anname ministrile kaasa selged põllumeestega kooskõlastatud seisukohad,“ toonitas ta.