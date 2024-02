Kallas: hinnatud kaubamärgi kadumine tekitab kurbust

“See on igati arusaadav, et niivõrd pika ajalooga peretalu tegevuse lõpetamine ja väga hinnatud kaubamärgi kadumine tekitab kurbust ja arusaamatust,” ütles Kallas ja nentis, et viimastel aastatel kriisist kriisi liikumine on oluliselt mõjutanud inimeste üldist ostujõudu ning see omakorda ettevõtete tulu.