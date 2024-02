Seitse soovitust, kuhu lastega koolivaheajal minna

Mullu aprillis said soovijad endale hakata soetama Eesti muuseumide digitaalset ühispiletit ehk muuseumikaarti. Muuseumikaardi turundusjuht Liina Pulges sõnas, et aasta tagasi välja tulnud kaardil on läinud väga hästi. „Muuseumikaart läks käima palju hoogsamalt, kui me julgesime loota,” sõnas ta.

Muuseumikaardiga liitumisest on Pulgese sõnul võitnud just väiksemad muuseumid. „Esialgu käiakse ehk suuremates muuseumites, aga siis lähevad inimesed spetsiaalselt muuseumikaardi kodulehele, et otsida, mis on need väikesed muuseumid, kus veel käidud pole. Kui reisile minnakse, vaadatakse, mis muuseumid teele jäävad,” tõi ta näiteks.