Juba kuus aastat on Räpina aianduskoolis vabariigi aastapäevaks rukkililli kasvatatud.

On vägagi haruldane näha oma rahvuslille keset veebruarikuud õitsemas. Aga just nii on Räpina Aianduskooli kasvuhoones, kus kasvatatakse juba mitmendat aastat vabariigi pidupäevaks rukkililli.