Kuller või rahakaart saabub maapiirkonnas nüüdsest koju tasuta

Personaalse postiteenuse osutamine on tasuta, kui klient elab või asub maakonnas, väljaspool suuremaid linnu. Tasuline teenus kehtib suuremates linnades nagu Tallinn, Narva, Pärnu ja Tartu ning teistes linnades vastavalt Omniva hinnakirjale.

“Omniva on personaalselt postiteenust osutanud juba 2007. aastast, kuid just viimastel aastatel on huvi teenuse vastu kasvanud ja näiteks eelmisel aastal pöördusid meie kliendid personaalse postiteenuse sooviga pea 8000 korral,” ütles Omniva juhatuse esimees Mart Mägi pressiteate vahendusel.