PUUST JA PUNASEKS ⟩ Miks uus küttekolle säästab tervist ja üllatavalt palju raha?

Millest aga see kõigile tuttav lõhn tekib? Suitsule ja ka suitsutatud toodetele annavad iseäraliku lõhna mitmed keerulised orgaanilised süsinikuühendid, millest üks on näiteks süringool. Kuid lisaks leidub seal sadu teisi süsinikuühendeid, millest mõned võivad olla meie tervisele paraku ka kahjulikud.

Üks taoline pahalane on näiteks bensoapüreen, millega on Eestis juba mingil määral ka probleeme. Euroopa Liidus kehtiv välisõhu kvaliteedi aasta keskmine sihtväärtus antud saasteainele on 1 ng/m3. Üks nanogramm on ühe inimraku keskmine kaal, ehk tegemist on justkui olematu kogusega, mis näitab samas, kui ohtlik aine bensoapüreen on.