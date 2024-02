Aiapidajad soovitavad parimaid tomatisorte

Pole kahtlust, et algaval hooajal on ühed enim kasvatatavad sordid Jõgeval aretatud oranživiljalised „Pille” ja „Siive”. Nende sortide aretamisse panuse andnud Ingrid Bender nimetas oma kindlate lemmikutena samas Jõgeval aretatud punaseviljalisi sorte „Malle” F1, „Vilja” ja „Evelle”. „Eelistan neid varase saagikande alguse ja suure kogusaagi tõttu. Maitse meeldib ka. Neid sorte kasvatades võin kasvuhoonesse vähe taimi panna ja alati võin kindel olla ohtrale tomatisaagile,” rääkis ta. Haruldasematest sortidest on Benderi sõnutsi väga hea maitse ja suur saak sortidel „Rosella”, „Gourmandia” F1 ja „Nightshade” F1. „Avamaale pakun ikka vana tuntud sorti „Terma”,” lisas ta. Pärnumaal suurt Kutsiku tomatimaja pidav Kaire Tursk rääkis oma kogemusele tuginedes, et avamaal kasvavad hästi kõik varased ja madalad sordid, näiteks Siberi tomat, F1 sortidest „Betalux”, „Polbig” ja „Polfast”.