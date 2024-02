ILM ⟩ Kas lund jagub tõesti märtsi lõpuni?

Kuigi vahepeal on olnud sulailmad, on lund sel talvel siiski palju jagunud.

Üle poole talvest on nüüdseks läbi, arvestades nii kliimakeskmisi lumikatte algus- ja lõpuaegu kui ka rahvakalendri tähtpäevi, nagu taliharjapäev (14. jaanuar), tõnisepäev (17. jaanuar), paavlipäev (25. jaanuar) ja küünlapäev (2. veebruar), mida eri paigus on talve kulminatsiooniks peetud. On aeg teha vahekokkuvõte.