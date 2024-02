Küpseta vabariigi aastapäeva pidulauale kohupiimakarask

Kui aga sirvida eestiaegseid kokaraamatuid, jääb silma lihtsate köögiviljatoitude rohkus, samuti see, et tol ajal tehti tohutult hoidiseid. Lisaks keetmisele köögi- ja puuvilju ning marju ka hapendati ja soolati. Liha polnud küll möödunud sajandi alguses enam ainult pidupäeva toit, kuid ega talurahvas seda siiski iga päev süüa saanud.

Kilu kuulub aastapäevalauale

Viimase kolme aastakümnega on kujunenud välja omajagu toitusid, mida peame omaseks ja piisavalt oluliseks, et neid rahvusliku püha ajal lauale panna. Rukkileib, kama, heeringas, kohupiimaküpsetised, räim on vaid mõned levinuimad neist. Eriti popid on aga munaga kiluleivad – need ei puudu vist ühegi eestlase pühadelaualt, mis on kaetud Eesti Vabariigi auks. Seega jään minagi siinse roa valikul meie mitteametliku rahvuskala juurde, kuid pakun seda hoopis suitsutatult ja õlis konserveeritult ehk sprottidena.