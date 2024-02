NÄPUNÄITED ⟩ Ka talvel saab grillil mõnusa roa valmistada

Kui just parasjagu ahju valikul olla, soovitab Kruus keraamilist ahju, sest on käes kõle talv, mistõttu tuleb arvestada ka suurema küttekuluga. „Keraamilise ahju mitmekihiline kest on väliskeskkonna eest rohkem kaitstud ning lukustab endasse suitsu ja niiskuse igal temperatuuril. Tuul, vihm ja lumi ei mõjuta küpsetamise temperatuuri nii palju kui plekist või metallist ahju puhul. Lisaks on vildist või traatvõrguga kuumakindel klaaskiudtihend (olenevalt ahju mudelist) kahe kuumakindla keraamilise korpuse vahel, mis samuti vähendab tugevasti soojakadu ehk temperatuur ahjus on stabiilsem,” selgitas Kruus põhjalikumalt. Aga kui kodus on juba olemas plekist „ufo” kuppelgrill, saab ka sellega maitsva grilli tehtud. Tuleks lihtsalt valida koht, kus see on ilma eest kaitstud, tuul otse peale ei puhu ega vihma peale saja, et saada soovitud stabiilne temperatuur ja seda hoida. „Kindlasti tuleb tuleohutust järgida, et lõke hoone räästasse ei pääseks,” rõhutas ta.