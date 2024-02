Üllatused poeletil: kus valmivad Lotte mahlapulk ja teised eestikeelsete kirjadega tooted

Mu tüdrukud armastavad mahlapulki ja üks lemmikutest on Lotte mahlapurikas. Ehkki tegu üdini kodumaise tegelasega, avastan, et mahlapulga päritolumaaks on märgitud hoopis Holland. Pärimise peale seletas jäätisetootmisega tegeleva AS Balbiino turundusdirektor Anne Tääkre, et mahlajää ja jäätise tehnoloogia on pisut erinevad. „Balbiinos on meil tootmisliinid, millega saame toota jäätist ja sorbetti, aga sellist külmutatud mahlapulka kahjuks mitte. Samas on Eestis tarbijad, kes just sellist toodet armastavad, kuid ostjaskond pole nii suur, et oleks mõistlik sellisesse liini investeerida,” rääkis ta. Et mahlapulgasõprade nõudlust ikkagi rahuldada, otsiti võimalusi toota seda mõnes teises tehases ja leitigi Hollandist vajaliku kogemusega tootja. „Meie kvaliteedi eest vastutav personal on seda tehast auditeerinud ja seega saame olla kindlad, et toode vastab meie tarbijate ootustele. Lähemalt pole me kahjuks sellist tarnijat leidnud,” lisas Tääkre. Jäätiseletis paistis enamik eestikeelsete kirjadega toodetest ka Eestis tehtud olevat, vaid Väikese Tomi kaubamärgi alt oli paar Lätis. Sügavkülmalettides püüavad pilku eestikeelsed Maa­härra ja Härmavilja köögiviljad.