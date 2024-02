Loodusrekordid: Eesti suurim ümberistutatud puu kasvab just selle mõisa pargis

Rekord nr 79. Seitsmes rännumees lindude seas

See rändaja, väike-konnakotkas, rõngastati 15. juulil 2019 Tartumaal Elva vallas Teedla külas. Kotkas taasleiti 13. veebruaril 2021 Lõuna-Aafrikas Krügeris. Rännuteekonna pikkus 8970 kilomeetrit, mis on suure linnu kohta pikk teekond.

Rekord nr 80. Eesti suurim ümberistutatud puu

Neeruti mõisa jõulupuu, mis istutati mõisaparki septembris 2019. Karukäpa puukooli omaniku Madis Jürima sõnul on see suurim puu, mis ajaloo vältel on Eestis ümber istutatud. Kindlasti omapärane puurekord ning samuti Euroopa ja maailma mastaabis arvestatav saavutus.