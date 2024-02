Tartus saab õppida linnas toitu kasvatama

Järgmine loeng toimub juba 15. veebruaril Tartu loodusmajas, kus Räpina Aianduskooli õpetaja Tairi Kruusma räägib köögiviljade külvamisest. „Loodame, et meie sündmused julgustavad rohkem inimesi endale linnas toitu kasvatama, sest tarbeaiandus on üks oluline ellujäämise kunst, mis muuseas aitab enda toidulauda rikastada. Tartu linnas on mitmeid võimalusi toitu kasvatada ka linna maal erinevates kogukonnaaedades, nii et kellel soov, saab juba sel aastal enda peenramaaga algust teha,” rääkis projekti kogukonnaaianduse programmi eestvedaja Gloria Niin.