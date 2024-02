Milliseid on külastajate seas kõige popimad tuletornid?

Transpordiameti haldusosakonna halduri Andres Unni sõnul võib külastuslangust võrreldes 2022. aastaga põhjendada sellega, et kui koroonaajal kasvas siseturism, siis nüüd tundub, et inimesed reisivad jälle rohkem Eestist välja. Samuti olid eelmisel aastal mõnda aega remondis nii Ristna kui ka Tahkuna tuletornid.

„Sõrve tuletorni külastajate arv oli 26 798 inimest ning see on jätkuvalt kõige populaarsem torn. Hea meel on tõdeda, et tuletornid pakuvad Eesti inimestele ikka suurt huvi,“ märkis Unn.