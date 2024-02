Müsteerium laheneb: keelatud ained sokutas mahetatrasse loodus

Regionaalministeeriumi tellimusel asus asja uurima Eesti Maaülikooli teadlane Astrid Kännaste Nüüdseks on eksperthinnang mahetatras fosetüül-alumiiniumi ja fosfoonhappe esinemise põhjustest valmis ja Maa Elu palus Kännastel uurimistulemused lahti seletada. Järgnevas loos on küll ohtralt võõrsõnu ja kiire lugemine see ehk pole, kuid teema on äärmiselt põnev ja mida aasta edasi, seda enam meie kõigi ellu trügib.

Mis on praegune teadmine, miks võisid keelatud ained mahetatrasse sattuda?

Mahepõllunduses on lubatud kasutada sünteetilisi fungitsiide vaid äärmisel juhul. Arvestades kõiki reegleid ja piiranguid, mis kaasnevad saagi realiseerimisega, ei taha me uskuda, et fungitsiide ehk seenhaigusi tõrjuvaid kemikaale üldse kasutati. Seetõttu asusin otsima muid põhjuseid. Taimed ise fosfoonhapet ei sünteesi ja Euroopa Komisjoni määruses ei ole kirjas mitte ühtegi muud lubatud kemikaali, mis oleks sisaldanud fosfoonhapet. Teatud fosfoonhappe sisaldus on mullas olemas. Põhjuseks on mikroorganismid, kes vahendavad fosforhappe redutseerumist fosfoonhappeks. Fosfoonhape on fosetüül-alumiiniuminimelise fungitsiidi laguprodukt. Kuid muld sisaldab ka loodusliku päritoluga fosfoonhapet. Põhjuseks on mikroorganismid, kes vahendavad fosforhappe taandamist fosfoonhappeks.