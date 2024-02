Eesti Loomaarstide Ühing jätkab Eesti Loomaarstide Kojana

Ühise organisatsiooni jaoks oli vajadus juba ammu, ütles loomaarst Priit Koppel, kes ELÜ juhatuses on olnud 22 aastat, neist 15 aastat tegutsenud ELÜ presidendina. “Meid, loomaarste, on liiga vähe selleks, et kahte organisatsiooni üleval pidada. Nüüd, peale ühinemist, saame teenida paremini ühiskonna vajadusi, olla paremad partnerid riigile, üheskoos kujundada kaalukaid otsuseid ja meie hääl kõlab kaugemale.”

“Kuigi tegemist ei ole juriidilises mõistes kojaga, on veterinaaria eriala, kus valdkonna pädevus ja areng on ennekõike ja ainult loomaarstkonna käes. Seega on loogiline, et me liigume suunaga iseregulatsiooni poole, mis tagab kvaliteetse ja ajakohase veterinaaria ühiskonnale,” sõnas ELÜ president Madis Leivits.