Talveväsimuse vastu aitab lihtne ja vähe raha nõudev nipp

Kuna Oandut ümbritsevad mitmed matka- ja loodusrajad ning siit saab alguses ka suur Oandu-Ikla matkatee, siis on RMK külastuskeskusel hea ülevaade inimeste looduseskäimisest. „Erandiks on väga külmad ja tuulised päevad, siis pole metsa all inimesi näha,“ kinnitas Nelkandik, et inimesi liigub looduses pea iga ilmaga.

Veebruar pole kindlasti kõige populaarsem matkakuu, samas on sel ajal oma eelised. Tiina Neljandik nimetab kuus põhjust, miks tasub just nüüd loodusesse minna ja mida talvel matkates silmas pidada.

Päev on juba pikem

Talvel on ju täitsa mõnus metsas suusatada või niisama lumist loodust imetleda, aga varakult kisub pimedaks. Võrreldes detsembriga on veebruaris valget aega rohkem ja mida päev edasi, seda enam. Detsembris jääb päikesetõusu- ja loojangu vahele 6 tundi, veebruaris jõuab vahemik juba 10 tunni peale.

Kindlasti tasub aga enne matkaleminekut järele vaadata, millal päike loojub. „Siis on kindel, et jõuate õigel ajal metsast välja ega jää pimeda kätte. Kui parkides või terviseradadel pannakse õhtul tuled põlema, siis metsas on ööd nii mustad, et midagi näe. Nii et kella peab jälgima,“ hoiatab Tiina Neljandik.

Talvest väsinud organism vajab uut energiat