Nippe toataimede edukaks ümberistutamiseks

Kindlaim viis on piiluda poti alla – kui vee väljavoolu avast on juured välja kasvamas, on ilmselgelt kasvuruumi liiga vähe. Kui tegu pole väga suure taimega, siis proovige uurida juurekava, selleks võtke ettevaatlikult taimest kinni, keerake pott tagurpidi ja koputage põhja pihta, taim koos mullapalliga tuleb potist välja ja kui näete, et mullapall on tihedalt juuri täis kasvanud, oleks hea uus, pisut suurem pott võtta.