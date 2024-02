Nõuandeid rohenäppudele ⟩ Millist kasvuhoonet osta?

Ka Marge Kikas tõi välja, et erinevad automaatsed süsteemid on väga hinnas, sest aiaomanikud soovivad suvisel ajal ka puhata ja ringi sõita. „Suvisel ajal vajab aed rohkelt hoolt, eriti kuumadel päevadel. Samal ajal toimub palju üritusi, millest tahaks osa võtta, kuid suured rohenäpud ei saa kodust lahkuda, sest taimed vajavad regulaarset kastmist,” sõnas ta ja lisas, et automaatset kastmissüsteemi on lihtne paigaldada nii kasvuhoonetesse kui ka näiteks peenarde vahele.

Samuti on väga tarvilik isa automaatne luugiavaja. „See sobib igat tüüpi kasvuhoonele ja avab luugi temperatuuridel 18–25°C juures. Nii saab aednik rahuliku südamega osa võtta suveüritustest, teades, et taimed on hoolitsetud,” sõnas ta.

Hinnad on erinevad

Kasvuhooneid leiab eri hinnaklassis ja nii võib mõnest poest leida kasvumaja 600 euroga, teises maksab kasvuhoone 3000–4000 eurot. Et hinnatõus pole ka kasvuhooneid puutumata jätnud, siis uurime, kas see on mõjutanud ka müüginumbreid.

„Kasvuhooneid ostetakse ikka, kvaliteetne kasvuhoone on investeering väga pikaks ajaks,” sõnas Anu Poed OÜ juhataja Ülle Raudsepp. Korralik kasvuhoone võib ju kesta aastakümneid ja nii on see investeering mitmeteks aastateks.

„Kvaliteetsesse ja hästi paigaldatud kasvuhoonesse võib suhtuda küll, kui investeeringusse, sest see teenib sind mitu aastat. Seda mõtet toetavad ka meie müüginumbrit, kus iga aasta on kasvuhoonete ja taimede eelkasvatuse numbrid tõusujoones,” lisas ka Marge Kikas.