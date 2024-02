Kuidas küpses endisel Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA ) juhil otsus kandideerida PRIA peadirektori kohale. Kui ametite lühendite väike sarnasus välja arvata, tundub see üsna kardinaalne muutus.

Ma tõesti ei ole väikesest lapsest peale unistanud sellest, et saaks töötada PRIAs. Aga kui ma olin enda jaoks vastu võtnud otsuse, et teist ametiaega mul RIA juhina ei tule, siis jäi sügisel silma, et juhti otsib PRIA – asutus, kus IT roll on väga oluline. Seetõttu arvasin, et võiksin proovida.