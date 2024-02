HEA TEADA ⟩ Miks on hiidlastel eriti uhke tunne Eesti hümni laulda?

Aga miks just Reigi pastoraadioone juures? Antti Leigri selgitas Maa Elu raadiosaates, et just Reigi kirikuõpetaja Gustav Felix Rinne avaldas 1868. aastal helilooja Friedrich Paciuse viisile oma laulu „Hioma - ehk issamaa laul”. Aasta hiljem lõi samale viisile sõnad Johann Voldemar Jannsen ja arvatakse, et just Hiiumaal sündinud laul oli talle eeskujuks.