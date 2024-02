Eesti parimat toiduainet valitakse juba 30. korda

Iga-aastase toiduainete konkursi eesmärgiks on tutvustada tarbijatele uusi tooteid ja innustada tootjaid tegelema tootearendusega. Eesti Toiduainetööstuse Liidu juhataja Sirje Potisepa sõnul on tänavune sündmus eriline, kuna väärikas ja tootjate poolt kõrgelt hinnatud konkurss sai alguse täpselt 30 aastat tagasi, 1994. aastal.

Toiduliidu juht toob märgilisena välja, et kõige esimese konkursi võidutoode Võideks on tänaseni edukalt turul. Omas ajas innovaatilise toote edule aitas sisu kõrval oluliselt kaasa pakend.

"Kui konkurss 30 aastat tagasi algas, mängis pakend suurt rolli. Olime ju varasemalt harjunud paberisse ja pärgamenti pakitud toiduainetega ning efektselt ja värviliselt pakendatud tooted tekitasid ka tarbijates positiivse üllatuse. Ka nüüd, aastakümneid hiljem on pakend tõusnud taas troonile, kuid sellele on tugevalt tulnud juurde keskkonnaaspekt. Tähtsaks on saanud tootmise ja tarbimise võimalikult väike jalajälg ning eelistatakse pakendeid, mida saab loodussäästlikult toota ja lihtsasti ümber töödelda," selgitab Potisepp ja avaldab lootust, et ka tänavusel konkursil leidub üllatajaid nutika pakendamise vallas.