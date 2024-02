Matetee lehti saab kasvatada oma kodus

Matepuu on algul väike põõsas, mis kasvab kuni 15 meetri kõrguseks puuks ning meenutab kaugemalt vaadatuna meie kaske. Kofeiini sisaldavad lehed on igihaljad, kuni 10 cm pikkused ja 3–5,5 cm laiused, kergelt sakiliste servadega ning sarnanevad hariliku teepõõsa lehtedega. Nelja kroonlehega õied on väikesed ja rohekasvalged. Vili on 0,5 cm läbimõõduga punane luuvili.

Lehtede kogumiseks lõigatakse ära oksad koos lehtedega. Kuivatamise eel murtakse suuremate okste küljest väiksed lehtedega oksakesed, mille läbimõõt ei tohi ületada

0,4 mm.

Pärismaalased närvutasid peeni oksi algul tule kohal ja seejärel kuuma õhu voolus. Kuivatamisprotsess kestis 10–24 tundi – mida kiiremini lehed said kuivatatud, seda parem oli tee kvaliteet. Tänapäeval toimub protsess tehastes ja arvutite kontrolli all kuivatustrumlites. Peamine matetee valmistaja ja eksportija on Brasiilia, järgnevad Argentina ja Paraguay.

Matepuru pannakse anumasse, valatakse peale kuuma või külma vett, lastakse tõmmata ja juuakse siis läbi peenikese toru ehk bombilla. Foto: Shutterstock

Tavaliselt asetatakse matepuru pudelkõrvitsast valmistatud anumasse, valatakse peale kuuma või külma vett, lastakse tõmmata ja juuakse siis läbi peenikese toru ehk bombilla. Matenõu koos bombilla’ga käib vestlusringis käest kätte ja seda juuakse kordamööda.

Matepuu toataimena

Kui matepuud toas kasvatada, peaks muld olema kergelt happeline (pH kuni 6,8), savikas, aga samas vett läbilaskev ning püsivalt niiske. Taim ei ole põuakindel ja substraadi läbikuivamine on ohtlik. Kasuks tuleb sooja veega piserdamine. Taim vajab pidevat pügamist ja võra kujundamist – kõik lõigatu läheb tee valmistamiseks.

Kuna matepuu kasvab algul aeglaselt, saab pügamist alustada alles viiendal kasvuaastal. Kevadest sügiseni tuleks taime väetada kord nädalas kanakaka või verejahu lahusega.

Taime on kergem paljundada pistikutest ja raskeim seemneist. Saladus seisneb selles, et mate seemned idanevad ainult siis, kui need läbivad piirkonna kohalike lindude seedetrakti, ja selliselt töödeldud seemned idanevad omakorda 30–90 päeva.

Pistikuid tuleks esmalt mõjutada juurdumist soodustava hormooniga ja juurutada turba ning perliidi segus temperatuuril 20–23 °C niiskes keskkonnas. Nii spetsiaalselt ettevalmistatud seemneid kui ka paari-kolmeaastaseid taimi saab osta interneti kaudu.