Koriander viib mürgid kehast

Retseptisoovitus: Imelihtne ceviche Adeele-Brigitta Kont-Kontson. Foto: Erakogu Adeele-Brigitta Kont-Kontson Restorani Parrot peakokk Koriander on imeline, tugevalt aromaatne maitsetaim, mida meie kasutame nii värskete lehtede (üldjuhul ceviche’i ehk sidruni- või laimimahlas marineeritud värsket kala valmistades) kui ka kuivatatud seemnetena, et anda lihale maitseerilisus. Kuna koriander on eriti oluline maitsetaim Peruus ja meie restorani köök hoiab suunda just sinnapoole, on koriander meil eriti au sees. Koostisosad koriander (värske, mida rohkem, seda maitsvam) lõhefilee (sobib hästi ka rasvane valge kala ja näiteks tuunikala) sidruni- või laimimahl (piisavalt, et leemeke kala ära marineeriks) värske avokaado kuubikud punane sibul (hakitud) tšilli (meelepäraselt) sool suhkur Segada kõik kokku ja lasta sidrunil või laimil 5–10 minutit kalal küpsetada ja marineerida. Kõrvale sobivad eriti näiteks bataadikrõpsud või meelepärased kuivikud.

Indias keedetakse koriandriseemneid vees ja juuakse tõmmist nohu peletamiseks. Kõrgelt hinnatakse koriandrit ka Hiina meditsiinis. Sellega ravitakse songa, iiveldust, leetreid ja muidugi kõhutõbesid.

Keskajal olnud rasedaks jäämist ihkav naine sidunud vasaku jala siseküljele eri andmeil 11 kuni 30 koriandriseemet – see nõks aidanud kindlasti lapseootele jääda. Põhjavietnamlaste seas on uusaastatraditsiooniks tắm lá mùi Tết, koriandripuhastus – supeldakse taime lehtedest küllastunud vees, et peletada eemale kõik vanad mured.

Vihkamise päev

Meie tähistame 24. veebruaril Eesti Vabariigi sünnipäeva, siin-seal aga peetakse tähtpäeva, mis märgib sallimatust koriandri vastu. Asi sai alguse Facebooki grupist I Hate Coriander (ma vihkan koriandrit), millega liitusid need, kes tahtsid avalikult välja öelda, kuidas nad koriandrit jälestavad. Grupis on hetkeseisuga 283 000 liiget.

Arvatakse, et koriandrit põlgab umbes 10% maailma inimestest. Nime sai taim kreeklastelt, koris tähendab kreeka keeles lutikat ja väidetavalt polnud nimepanek juhuslik. Paljud inimesed leiavadki koriandri lõhnavat nagu lutikas ja maitsevat nagu seep. See Facebooki grupp on palunud restorane märkida menüüs ära, kui toit sisaldab koriandrit, ähvardades avalikult häbistada kõiki söögikohti, mis seda palvet ignoreerivad.

Koriandri vihkamise päeval soovitavad grupi liikmed postitada mõnel sotsiaalmeedia platvormil koriandrit mõnitavaid meeme, unustamata lisamast teemaviidet #IHateCoriander. Ja kahtlemata ei peaks sööma koriandrit. Solidaarsusest selle päeva tähistajatega võivad ka koriandriarmastajad asendada koriandri sel päeval toidus näiteks peterselliga.