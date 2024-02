Kalafoor suunab inimesi parematele valikutele, paraku töötab osa jaekette sellele vastu

Juba neli aastat on kalaarmastajad saanud teha teadlikumaid ja paremaid otsuseid toidulauale soetatava kala ning mereandide kohta. Teenäitajaks on olnud Kalafoor, maailma looduse fondi ja Eestimaa Looduse Fondi koostatud juhend, mille eesmärk on kanda hoolt selle eest, et Eesti inimesed teeksid kala ja mereande ostes keskkonnahoidlikke valikuid. Paraku on kampaaniaga Eesti inimeseni jõuda keeruline, sest tarbijale on kõige tähtsam hind ning paljud jaeketid müüvad just neid tooteid soodsamalt, mis foori järgi punases alas paiknevad ning mida kestlikkuse eesmärgil tarbima ei peaks.