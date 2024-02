Ettepanek ääremaade päästmiseks: kehtestame linnas ummikumaksu

„Tänavu peame tegutsema jõulisemalt. Hetkel soovime ümber jagada 50 miljonit eurot, sellest pool tuleks Tallinna kasvu pealt. Rõhutan – kasvu pealt. Me ei vähenda kellegi baasi. Tallinnal kasvab tulumaksult laekumine igal aastal, me võtame mingi osa sellest kasvust ära,” seletas minister. Ta lisas, et see lisaraha on paljudele omavalitsustele praegu elu ja surma küsimus. „Muidu ei saa nad oma eelarvet kokku. Kui nad saavad täiendava tulu juurde, saavad vähemalt oma eelarve tasakaalu ja teenuseid jätkata.”