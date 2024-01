Teadlased tutvustavad Brüsselis ühtse tervise teaduse tippkeskuse loomise ideed

Professor Alireza Fazeli Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudist rääkis, et Eesti Maaülikooli ning Tartu Ülikooli teadlaste koostöös on meil väga head eeldused terviseühtsusele keskenduva teaduse tippkeskuse loomiseks Eestisse.

Tervishoius kehtib sama põhimõte, mis paljudes teistes valdkondades – ennetamine on parem kui hilisem ravi. „Usun, et oleme ühtse tervise tippkeskuse rajamisele Eestisse juba väga lähedal, sest meie selleteemaline projektitaotlus on Euroopa Horisondi Teaming taotlusvoorus jõudnud teise, otsustavasse kandideerimisvooru. Lisaks väga heade kompetentside olemasolule ning innovatsiooni toetavale ühiskonnamudelile on kõnekas ka Eesti geograafiline paiknemine. Euroopa Liidu piiririigina oleme justkui piirivalvuri rollis ka inimeste, loomade ja looduse tervist ohustavate tõvede levikul,“ selgitas Alireza Fazeli tippkeskuse rajamise eeldusi.