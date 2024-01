Looduskalender ⟩ Sulailm pani vahtrad magusat keelekastet tilkuma

Veel kihutavad rohevindid suure parvena üle me peade ja ei kuuluta oma pesapaiga juures „grüün-grüün“ rohepöörde peatset saabumist aedadesse ja metsadesse. Aga peagi on rõõmsad kevadlaulud nendegi suul. Pole asja sellest, et pakane mõnel päeval küüned lumetekki ajab ja selle taas meile silmini tõmbab. Peatselt on jälle vesi lahti ja liug saabaste all.