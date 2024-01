Pilk lakke: paljude suitsuanduritega on tänaseks tekkinud üks probleem

Hinnanguliselt ligi pooled suitsuanduritest on oma eluea ületanud ning tuleks vahetada uute vastu, sest need on kodude lagedes aastast 2009, mil andur kohustuslikuks muutus. Suitsuandurid on laes olnud seega tänaseks juba 14 aastat, kuid anduri eluiga on reeglina kolm kuni kümme aastat.