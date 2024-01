Puugid ei maga ka talvel: haigestumine on kasvanud poole võrra

Terviseameti nakkushaiguste epidemioloogia osakonna nõunik Irina Dontšenko sõnas, et viimastel aastatel on talved suhteliselt pehmed olnud ja siis võivad ka talvisel ajal Eestis olla puugid aktiivsed. Eelmisel aastal kasvas haigestumine puukborrelioosi aga koguni 47% võrra võrreldes 2022. aastaga.

„Puukide lemmiktalvituspaikadeks on põlised, rikkaliku alustaimestikuga okas- ja segametsad, metsakõdud, loomulikult päris lumehangest neid ei ole võimalik saada. Maakodudes on sellisteks kohtadeks niisked ja soojad kõrvalhooned või rehealused,” loetles ta kohti, kus ka talvel on oht puuki saada.