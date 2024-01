Tasuta bussisõit on tänasest minevikumuusika

Üksikpilet maksab 1,50 eurot, kui kasutada e-piletit ehk sõidukaarti või Ühiskaarti, millele on eelnevalt raha laaditud. Bussijuhilt ostes on sama pileti hind 2 eurot. Bussijuhilt saab pileti osta kõikjal sularahas ning mõnel pool ka pangakaardiga. Kuupileti ehk 30 päeva pileti hind on 25 eurot.