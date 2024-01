Minister: munatootmise tuleviku üle jätkuvad arutelud lähinädalatel

„Nii tootjad kui ka loomakaitseorganisatsioonid saavad aru, et ühiskonna ootus on liikuda praeguselt täiustatud puuride kasutuselt alternatiivsetele pidamisviisidele. Küsimus on selles, kuidas korraldada üleminek läbimõeldult ja mõistliku tempoga. Leppisime ühiselt kokku, et tootjad, kes on kõige paremini turu ja oma võimekustega kursis, pakuvad selleks välja sobiva lahenduse. Ministeerium uurib samal ajal teiste riikide seniseid tavasid ja kogemusi ning seejärel saame koos nendele ettepanekutele jälle peale vaadata,“ rääkis regionaalminister Madis Kallas.