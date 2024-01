Eesti idufirma osaleb Ühendkuningriigis põnevas põllukatses

“Katse tulemustel on oluline mõju sellele, kuidas põllumehed peaksid mulda käitlema. Need näitavad kindlalt, et viljelusmeetoditel on potentsiaal märkimisväärselt parandada mulla ja taimede tervist, vähendades samas sisendite hulka, mida tuleb rakendada,” kinnitas ta.

Sellisel tasemel ülevaade poleks aga Plakki sõnul kättesaadav ilma võimaluseta mõõta vee ja toitainete liikumist kogu pinnases, milleks Paul-Techi süsteem on spetsiaalselt loodud. Süsteem on kasutuses kommertspõllumajanduses Skandinaavias ja Ida-Euroopas ning Ühendkuningriigis võetakse see kasutusele sel kuul. Jaam kasutab mitmeid tipptasemel andureid ning teisendab andmed lihtsateks ja teostatavateks ülevaadeteks, nii et farm saaks oma tulusid maksimeerida. See annab 360-kraadise reaalajas ülevaate mulla tervisest, pakkudes andmeid, mida taimekasvatajad vajavad paremate otsuste tegemiseks.