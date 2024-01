E-piima uue tehase energiakeskus alustas tööd

E-Piim on Baltikumi nüüdisaegseimas piimatööstuses tootmisega osaliselt alustanud, seetõttu käivitati ka äsjavalminud energiakeskus. Praegu varustab see auruga esimesi töösse läinud juustutootmisliine, suurem võimsus tuleb kasutusele peatselt, kui alustatakse vadakupulbri tootmist.

Maksimaalselt võimaldab energiakeskus juustu ja vadakupulbri valmistamiseks toota auru 45 tonni tunnis. Adveni Baltikumi äri juhi Juhan Aguraiuja sõnul on see Eestis suurima võimsusega energialahendus, mis on toiduainetööstuse jaoks ehitatud.