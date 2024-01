Mis juhtuks, kui enam jahti ei peaks?

Mis saaks, kui lõpetaks küttimise täielikult?

Raske öelda, sest pretsedenti pole. Ei Eestis ega mujal valges maailmas pole kunagi olnud, et jaht kui selline riigi tasemel ära kaoks. Ka niisuguseid teaduslikke eksperimente on suhteliselt vähe. Üks neist jääb USA Suure järvistu Isle Royale’i saarele, kus hakati põdra, hundi ja metsa suhteid inimsekkumiseta oludes jälgima 1950. aastate alguses.

Looduslikku tasakaalu inimese sekkumiseta saab teoreetiliselt ette kujutada ja mõnes kauges paigas see ehk toimibki, aga selles kulgevad kõik protsessid sinusoidselt, väga suurte maksimumide ja miinimumidega. Inimese jaoks, kes põldu harib ning metsa või muid loodussaadusi majandab, pole see aktsepteeritav. Ühiskonnas on vaja ette aimata, mis juhtuma hakkab, seega on vaja sekkuda ja nii palju kui võimalik ekstreemsusi ära hoida. Selleks peale jahipidamise – seda vastavalt reguleerides – muid häid abinõusid polegi.