Senine talv sobib metsatöödeks ideaalilähedaselt

Läänemaa metsaühistu tegevjuhi Rainer Laigu sõnul saab raielangid jagada kolme suurde rühma: need, kus saab töötada aasta ringi, teiseks need, mis eeldavad kuiva suve või külma talve, ja kolmandaks raielangid, mis nõuavad head külma talve. Senine talv soodustab just kolmanda rühma lankide raiet.

„Sada aastat tagasi tehti metsa põllutöödest vabal ajal, nüüd see enam nii ei ole. Ja kui vanasti raiuti palju küttepuitu ja natuke palki, siis sellestki vaatenurgast on asi sootuks teine. Talv on hea, aga tööd saab metsas ka muul ajal teha,” rääkis ta.

Metsamehe jaoks ideaalne talv on selline, et novembri alguses lund maas ei ole, aga pakast on kaks nädalat –25 kraadi, seejärel saabub –10 kraadi lähedane mõõduka lumega aeg kuni märtsi lõpuni. Mõned üksikud sulailmad sekka ei tee veel asja halvaks, peaasi, et vihma ei saja. Päris nii läinud ei ole, aga ikkagi on tänavune talv vähemalt seni metsategijaid soosinud. Siinkohal tuleb siiski arvestada, et on alles jaanuari keskpaik.