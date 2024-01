Londonist pärit peakokk peab Keilas väikest pagarikoda

Krafti pagarikojast on saanud kohalike kohtumispaik. Kohapeal on umbes kümme kohta, kus saab ka istuda ja aega veeta. „Inimesed elavad samal tänaval, aga ei tea, kes on nende naabrid. Siin nad kohtuvad ja räägivad, seda on nii lahe vaadata,” rääkis Julia Jones.