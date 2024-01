Aita aiataimedel sel muutlikul talvel elus püsida

Kui kohev lumi sajab puude-põõsaste okstele, ei juhtu sellest otseselt midagi halba. Kui lund saab liiga palju või kui läheb soojaks ja siis jälle külmetab, muutub lumi raskeks ja murrab oksad. Seetõttu tuleb lumi puudelt-põõsastelt maha raputada enne, kui sulaks läheb, või kui on juba näha, et oksad hakkavad liialt vastu maad kaarduma. Kindlasti vajavad lumeraskuse alt vabastamist kasvuhoone ning väiksemad aiaehitised, mille konstruktsioon ei pruugi väga tugev olla.

Sügis oli meil meeldivalt pikk ning mõni aednik võis viimased istutustööd jätta oktoobri lõppugi. Temperatuuride kõikumine praegusel ajal võib aga need taimed, mis korralikult juurduda ei jõudnud, maa seest välja kergitada. Kui maapind on jälle pehme, tuleks taimed tagasi mulda suruda. Kui see ei õnnestu, katta taimede juured saepuru või turbaga, et vältida külmumist.