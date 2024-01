Üks tavaline aasta ja kas me peaksime sellepärast muretsema

Muide, need, kes arvavad, et kliima soojenemist käega katsuda ei saa, siis palju jõudu aiast hispaania teetigude ja mustpeanälkjate hävitamisel! Muidugi on nende ja paljude teiste taimekahjurite Eestisse jõudmise taga sulaselge inimlik lollus. Ent see, et nad meie aedades end hästi tunnevad ja talved üle elavad, on selge märk kliima soojenemisest. Me kasvatame aedades ja põldudel juba palju selliseid kultuure, mille mahapanek oli veel 30–40 aasta tagustes kliimaoludes mõeldamatu. Osaliselt on see sordiaretuse võit, aga teisalt on meil kliimamuutuste tõttu pikenenud ka vegetatsiooniperiood. Ja lisaks lahedatele uutele taimedele on meile jõudnud ka mitte nii lahedad taimehaigused, millest mõnikümmend aastat tagasi räägiti vaid põllumajandusülikooli erikursustel.